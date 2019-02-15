Выборы2019

Выборы

17:19 15.02.2019

Полсотни канадских наблюдателей на выборах в Украине приступили к работе

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Полсотни канадских наблюдателей на выборах в Украине приступили к работе

Канадская миссия наблюдения на выборах в Украине официально объявила о начале своей работы - группа из 50 долгосрочных наблюдателей начинает свою работу во всех регионах Украины, где будет проходить голосование.

"Мы независимые и не заангажированные, мы никоим образом не вмешиваемся в избирательный процесс... Канада поддерживает Украину на пути к повышению уровня демократии и наблюдение за выборами является одним из важнейших инструментов в этом", - сказала в пятницу в Киеве замглавы миссии Канады в Украине на выборах 2019 Оля Одинская-Грод на брифинге, приуроченном старту работы канадских наблюдателей.

Она отметила, что работа миссии базируется на ключевых принципах международного наблюдения за выборами.

"Эта миссия будет оценивать, проводятся ли выборы согласно национальному законодательству и отвечают ли они международным стандартам. Международные стандарты наблюдения за выборами базируются на уважении к политическим свободам и базовым свободам человека. Миссия в 2019 году состоит из 50 долгосрочных наблюдателей, а также сотни краткосрочных наблюдателей... Миссия будет присутствовать во всех регионах Украины, где будут проводиться выборы", - рассказала она.

По словам замглавы миссии, канадские долгосрочные наблюдатели намерены быть в Украине достаточно длительное время - до выборов, во время и после. По ее словам, ориентировочная дата отъезда наблюдателей в случае проведения второго тура - 27 апреля.

"Миссия также будет оценивать и анализировать ключевые этапы избирательного процесса, включительно с политическим контекстом, в котором будут проводиться выборы - выполнение юридической базы, работу избирательной администрации, регистрацию избирателей и кандидатов, роль медиа во время кампании, роль гражданского общества", - подчеркнула она.

О.Одинская-Грод также добавила, что миссия будет оценивать избирательную кампанию на всех этапах - голосование и подсчет, результаты голосования, послевыборная деятельность, включая процедуру обжалования.

Краткосрочные канадские наблюдатели прибудут в Украину за неделю до даты выборов.

Теги: #канада #выборы
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