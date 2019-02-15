В кулуарах Рады выставили Акт о Независимости и Конституции Украины, на которой присягают новоизбранные президенты

В Верховной Раде открыли порталы с Актом провозглашения Независимости Украины и Конституцией Украины, на которой присягают президенты Украины во время инаугурации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на открытии присутствовали спикер Верховной Рады Андрей Парубий, евродепутат Ребекка Хармс, экс-президент Европарламента Пэт Кокс, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Хотел бы хотели всех поздравить с открытием порталов в Верховной Раде Украины как с ещё одним этапом наполнения украинского парламента украинским духом и украинским содержанием", - сказал А.Парубий.

Два портала с Актом и Конституцией установили в кулуарах второго этажа здания под куполом. Они размещены симметрично на удалении от дверей, которые ведут в зал пленарных заседаний.

Эти порталы дополняют установленный и открытый ранее портал с государственным флагом Украины, который внесли в Верховную Раду во время провозглашения независимости.

Согласно справке, предоставленной пресс-службой украинского парламента, они изготовлены из мрамора Бьянка Каррара.

Стеклянные витрины, в которых размещены экспонаты, стоят на деревянных подставках и обнародованы таким образом, чтобы поддерживать микроклимат.

Как сообщил А.Парубий, оригинал Акта о провозглашении Независимости пробудет в составе экспозиции недолго, вскоре его заменит копия.

"Сегодня здесь оригинал. В дальнейшем здесь будет сохраняться копия", - сказал он.

В свою очередь первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады - управляющий делами Петр Боднарь в комментарии журналистам отметил, что Конституция, на которой присягают президенты Украины во время инаугурации, в будущем будет храниться в портале, при этом будут соблюдены необходимые меры безопасности.

Он напомнил, что стоимость ранее открытого портала украинского флага составила 1,2 млн грн. По его словам, примерно в такую же сумму обошлось сооружение двух новых объектов.