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16:24 15.02.2019

Кива: Формат Минского процесса необходимо менять

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Кива: Формат Минского процесса необходимо менять

Минские соглашения, направленные на решение конфликта на востоке Украины, в нынешнем виде не работают, необходимо менять формат Минских переговоров, а также представителей сторон, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива, говориться на сайте СПУ.

"Я считаю, что сегодня необходимо менять формат и группу переговорщиков. Ведь мы не знаем, кто и о чем договаривался на тот момент, и какие были подписаны документы", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

При этом И.Кива отметил, что конфликт на Донбассе необходимо решать дипломатическим путем.

"То, что необходимо вести дипломатические переговоры и искать точки решения вопроса за столом переговоров – это однозначно. Но, также, со своей стороны мы должны наращивать и укреплять обороноспособность нашей страны", - отметил лидер СПУ.

Он напомнил, что выполнение Украиной минских соглашений в одностороннем порядке приводит к потере позиций и группировки войск в зоне боевых действий, как это было в Дебальцево в феврале 2015 года.

"Я лично был свидетелем этих событий. Украинская сторона прекратила обстрел районов, где находились боевики, что в последствии привело к "Дебальцевскому котлу", в котором мы потеряли группировку войск. Эти события стали результатом прекращения огня и соблюдения нами Минских договоренностей. Тогда я не почувствовал, что Минские соглашения работают, кроме того, что мы потеряли позиции и группировку войск", - напомнил И.Кива.

Теги: #кива #украина #минские_соглашения
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