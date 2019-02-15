За Ю.Бойко собирается голосовать половина жителей Луганщины – опрос

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 49,4% избирателей Луганской области из тех, кто уже определился и будут голосовать, отдали бы свой голос за представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, свидетельствуют результаты исследования социологической компании Seetarget.

Согласно данным соцопроса, второе место занял Владимир Зеленский с 25,7%. Третье – Юлия Тимошенко с 7,1%. Действующий президент Петр Порошенко разместился на четвертом месте с 5,5%-ным рейтингом. Замыкает первую пятерку Олег Ляшко с 4,7%.

Также опрос показал, что проблемой №1 для страны жители Луганской области считают непрекращающийся военный конфликт на востоке Украины (41% опрошенных), коррупцию и воровство (22,8%) и экономический кризис (8%).

Проблемой № 1 для своей семьи опрошенные назвали низкие зарплаты и пенсии (22,4%), высокие тарифы на коммунальные услуги (18,8%) и высокие цены на продукты (15%).

Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов с 2 по 10 февраля 2019 года. Всего опрошено 800 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.