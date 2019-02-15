Выборы2019

Выборы

15:25 15.02.2019

Выполнил "Три условия кандидату": Садовый заявил, что готов побороться за голос Вакарчука

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Выполнил "Три условия кандидату": Садовый заявил, что готов побороться за голос Вакарчука

Кандидат в президенты, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что он выполнил три требования, которые выдвинул к кандидатам в президенты украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Готов побороться за голос Святослава Вакарчука и сразу же даю ему ответ на его челлендж ТриУсловияКандидату", - написал в Facebook политик.

Он также заявил, что готов к открытым дебатам и даже провел первые с Анатолием Гриценко. Кроме этого, А.Садовый уже объявил членов своей команды, однако не стал называть имена кандидатов на должности начальника Генштаба и министра иностранных дел.

"Моя кандидатура на должность начальника Генштаба - это один из действующих боевых командиров бригады. К сожалению, я не смогу назвать его фамилию, ведь это создаст ему моментальные проблемы на службе. Та же ситуация и с кандидатом на должность министра иностранных дел, который сейчас является действующим дипломатом", - написал он.

Относительно своих выполненных обещаний А.Садовый написал:

"Я до сих пор не занимал никаких государственных должностей, но покажу, как отношусь к выполнению своих программ на примере Львова. На сайте lviv2020.com моя подробная программа, с которой шел на выборы в 2015 году и выполнение каждого пункта программы в процентах. Есть также возможность посмотреть отчет по выполнению программы за каждый год", - добавил кандидат в президенты.

Теги: #вакарчук #садовый #выборы
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