За нарушения, связанные с избирательным процессом, сообщено о подозрении 12 лицам - Нацполиция

С начала предвыборной кампании полиция сообщила о подозрении 12 лицам, заявляют в Нацполиции.

"С начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 1271 сообщение о таких случаях. Из них по 55 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. При этом 32 уголовных производства связанные с нарушением избирательного законодательства, а 23 - с проведением предвыборной кампании. 12 лицам уже сообщено о подозрении. Также сегодня составлено 322 административных протокола, проводится проверка 231 сообщение ", - говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в пятницу.

При этом отмечается, что только за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 49 сообщений, связанных с выборами.

"Бродовскому отделению Золочевского отдела полиции во Львовской области поступило обращение от общественной организации о том, что один из депутатов райсовета предоставляет гражданам неправомерную выгоду. В частности, речь идет о раздаче пакетов с продуктами питания с агитационными изображениями одного из кандидатов в Президенты Украины. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума) ", - отмечают в полиции.

Также, как говорится в сообщении, 14 февраля в Черкасском отделении полиции Черкасского отдела областной полиции поступило два обращения о повреждении билбордов с изображениями разных кандидатов на пост Президента Украины. По указанным фактам открыто два уголовных производства ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.