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14:07 15.02.2019

Тимошенко принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

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Тимошенко принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко и заместитель главы партии, руководитель комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря принимают участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности (Германия).

Как сообщает в пятницу пресс-служба партии, планируется участие Ю.Тимошенко в мероприятиях в рамках в конференции. Также она проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, европейскими чиновниками и политиками.

Как ожидается, в Мюнхенской конференции по безопасности примут участие более 600 высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и министров обороны многих стран мира, представителей международных организаций, мировых политиков и экспертов.

Теги: #мюнхенская_конференция #тимошенко
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