Тимошенко принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко и заместитель главы партии, руководитель комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря принимают участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности (Германия).

Как сообщает в пятницу пресс-служба партии, планируется участие Ю.Тимошенко в мероприятиях в рамках в конференции. Также она проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, европейскими чиновниками и политиками.

Как ожидается, в Мюнхенской конференции по безопасности примут участие более 600 высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и министров обороны многих стран мира, представителей международных организаций, мировых политиков и экспертов.