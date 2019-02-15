Выборы2019

Выборы

14:02 15.02.2019

В команде Гриценко рассказали о зафиксированных фактах подкупа избирателей

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В команде Гриценко рассказали о зафиксированных фактах подкупа избирателей

Команда Анатолия Гриценко начала собирать и фиксировать все факты подкупа избирателей, сообщил заместитель руководителя Центрального штаба по организации работы волонтеров и фандрейзинга Егор Фирсов.

"Как вы знаете, мы сформировали штабы по противодействию подкупа избирателей, и сейчас собираем и фиксируем все факты такого подкупа - как открытые, так и скрытые. В связи с этим прошу всех, кому что-либо известно о фактах подкупа и о том, кто именно их осуществляет, сигнализировать нас", - пишет в Фейсбуке Е.Фирсов.

Он добавил, чтобы неравнодушные граждане сообщают о точках раздачи денег и скупки голосов. Политик также обратился к украинцам, которые стали свидетелями скупки голосов, сообщать о таких незаконных действиях.

"Сообщать о таких фактах можно совершенно анонимно по таким координатам: epfirsov@gmail.com; 0800 30 55 77. Давайте нам координаты помещений, где это происходит. Будем приезжать и ловить на горячем", - подчеркнул политик.

Теги: #гражданская_позиция #фирсов #выборы #подкуп
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