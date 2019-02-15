Почти полсотни сообщений о возможных связанных с выборами нарушениях поступили в полицию Украины в четверг

Накануне Национальная полиция Украины зарегистрировала еще 49 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, по трем из которых сведения были внесены в Единый реестр государственных расследований.

"Нацполиция продолжает расследовать дела о нарушениях избирательного процесса. За прошедшие сутки зарегистрировано еще 49 сообщений о нарушениях, связанных с выборами. По трем сообщениям сведения внесены в ЕРДР", - сообщает пресс-служба МВД Украины в пятницу утром на своей странице в соцсети Фейсбук.