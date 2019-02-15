Выборы2019

Выборы

11:40 15.02.2019

Почти полсотни сообщений о возможных связанных с выборами нарушениях поступили в полицию Украины в четверг

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Почти полсотни сообщений о возможных связанных с выборами нарушениях поступили в полицию Украины в четверг

Накануне Национальная полиция Украины зарегистрировала еще 49 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, по трем из которых сведения были внесены в Единый реестр государственных расследований.

"Нацполиция продолжает расследовать дела о нарушениях избирательного процесса. За прошедшие сутки зарегистрировано еще 49 сообщений о нарушениях, связанных с выборами. По трем сообщениям сведения внесены в ЕРДР", - сообщает пресс-служба МВД Украины в пятницу утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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