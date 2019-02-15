Выборы2019

Выборы

11:14 15.02.2019

Для Украины чрезвычайно важна солидарность Европарламента и помощь в защите результатов выборов от влияния РФ – Парубий

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Для Украины чрезвычайно важна солидарность Европарламента и помощь в защите результатов выборов от влияния РФ – Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется на помощь Европейского парламента в защите результатов выборов в Украине и предотвращении российского влияния на волеизъявление украинцев.

"И, безусловно, нам будет чрезвычайно важна солидарность с Европейским парламентом, партнерами, чтобы защитить результат украинских выборов, для того, чтобы не позволить России влиять на волеизъявление украинских граждан", - сказал А.Парубий на круглом столе по вопросам имплементации соглашения об Ассоциации Украина- ЕС в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что Российская Федерация всеми силами пытается повлиять на результат волеизъявления украинцев посредством кибератак, информационных атак, когда распространяют заявления высшего руководства РФ о том, "кого бы оно не хотело видеть на посту президента или в будущем украинском парламенте".

Теги: #парубий #россия #украина #выборы #европарламент
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