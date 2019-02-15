Выборы2019

Выборы

10:56 15.02.2019

Вакарчук предлагает украинцам использовать три основных условия при выборе своего кандидата

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Вакарчук предлагает украинцам использовать три основных условия при выборе своего кандидата

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к украинским избирателям с предложением использовать при выборе своего кандидата в президенты Украины три основных требования.

"Важны не образы кандидатов, а ценности, которые стоят за ними. Не лозунги на билбордах, а конкретные действия. Не яркость предвыборных кампаний, а то как он ведет себя в реальной жизни", - сказал С.Вакарчук в видеообращении, которое музыкант обнародовал в Фейсбук.

Он отметил, что лично проголосует за того кандидата, который сможет выполнить три условия:

1. Кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера.

2. Кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды: Министра иностранных дел, Министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, Генерального прокурора, руководителя Службы внешней разведки, руководителя Службы безопасности.

3. Кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах как он или она выполняли свои обещания в прошлом. Это касается тех, кто уже занимал государственные должности или занимает их сейчас.

"Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует (они не являются достаточными, но точно есть ниобхиднимы). Предлагаю вам использовать эти три условия при выборе вашего кандидата и если вы поддерживаете их, поделитесь ими со своими близкими, родными, друзьями, коллегами", - подытожил музыкант.

Теги: #вакарчук #украина #выборы
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