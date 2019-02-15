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10:21 15.02.2019

Анатолий Гриценко выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

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Анатолий Гриценко выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

Кандидат в президенты Украины и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко сообщил, что в ближайшие дни выступит на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Политик представит свое видение проблем международной и региональной безопасности в Украине.

"Борисполь. Вылетаем на два дня в Мюнхен, там стартует ежегодная Международная конференция по безопасности. Выступлю с видением проблем международной и региональной безопасности и места в ней Украины. Будут важные встречи с зарубежными партнерами для поиска эффективных решений и действий по возврату Украине оккупированных территорий и освобождения наших граждан из российского плена", - написал А.Гриценко в Фейсбук в пятницу утром.

Кроме этого, на Мюнхенской конференции по безопасности выступят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Теги: #мюнхенская_конференция #гриценко
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