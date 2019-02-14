В Черкасской области избирателям предлагают продать свой голос за одного из кандидатов в президенты

В Черкасской области избирателям предлагают деньги за голос за одного из двух кандидатов в президенты, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Запаяный в целлофановый пакет порваный лист бумаги на стене в центре села. Но предложение оригинальное: голосовать на выбор - разные деньги за двух разных кандидатов", - написал в Фейсбуке А.Шевченко.

За первого кандидата избирателям предлагают 1 тыс. грн, а за второго - 1 тыс. 500 грн. Встреча избирателей была запланирована сегодня, 14 февраля, в 10:00 возле так называемой "конторы".

По словам А.Шевченко, в полиции уже открыли уголовное производство по статье "Подкуп избирателей". Причастным к этому грозит до 7 лет лишения свободы.