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16:28 14.02.2019

Гриценко о наблюдателях РФ: Освободят наших людей и оккупированные территории, компенсируют убытки - вот тогда о наших выборах и поговорим

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Гриценко о наблюдателях РФ: Освободят наших людей и оккупированные территории, компенсируют убытки - вот тогда о наших выборах и поговорим

Лидер "Гражданской позиции" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко выступает против допуска наблюдателей из России на выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019.

"Мой ответ - нет. Не тот у них стандарт демократии на выборах, чтобы нас поучать или контролировать. Официальным представителям государства-агрессора, который убил и покалечил десятки тысяч наших солдат и гражданских, вызвала скитаться 1,6 млн беженцев, захватила силой миллионы наших людей и наши территории, продолжает держать в плену и убивать и сейчас - не место в Украине!", - написал А.Гриценко в Фейсбук в четверг.

Политик подчеркнул, что говорить о допуске наблюдателей из страны-агрессора можно только тогда, когда Россия освободит людей из плена, оккупированные территории и компенсирует убытки.

"Вот тогда о наших выборах или о наблюдателях на них и поговорим. Только тогда", - подчеркнул А.Гриценко.

Теги: #наблюдатели_рф #выборы #гриценко
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