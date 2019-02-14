Ю.Бойко возглавил уровень поддержки кандидатов в президенты среди избирателей Донецкой области - опрос

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 30,9% избирателей Донецкой области из тех, кто уже определился и будут голосовать, отдали бы свой голос за представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, свидетельствуют результаты исследования социологической компании Seetarget.



Второе место в опросе занял Владимир Зеленский с 27,9%. Третье – действующий президент Петр Порошенко, за него готовы отдать голоса 15,5% избирателей Донетчины. Четвертое место удерживает Юлия Тимошенко, у неё 5,9%, а пятое Анатолий Гриценко - 4,5%.





Отдельно был проведен опрос среди жителей Мариуполя. Среди кандидатов в президенты избиратели, которые уже определились и будут голосовать, первое место отдали Ю.Бойко - 32,7%. За ним следуют В.Зеленский с 16,1% и О.Ляшко с 9,2%. На четвертом месте Ю.Тимошенко - 7,4%, на пятом А.Гриценко - 6,7%.



Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов с 2 по 10 февраля 2019 года. Всего в Донецке опрошено 807 респондентов, в Мариуполе - 805, в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.