Выборы2019

Выборы

15:41 14.02.2019

Климкин о российских наблюдателях на выборах в Украине: У марсиан больше шансов

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Климкин о российских наблюдателях на выборах в Украине: У марсиан больше шансов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь указывает на невозможность участия российских наблюдателей на выборах президента Украины.

"Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов пронаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут соблюдать ее основополагающие принципы", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщалось, ранее П.Климкин заявил, что МИД Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах и отправило соответствующее сообщение в Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Позже он подчеркнул, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей на выборах от любых стран, но не от РФ, и предложил "поставить точку во всех дискуссиях".

Теги: #климкин #наблюдатели_рф #украина #выборы
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