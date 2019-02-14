Как проголосовать на выборах не по месту прописки и найти себя в списке избирателей? - "Украинская правда"

Если вам 31 марта 2019 года будет как минимум 18 лет, то смело идите на избирательный участок по избирательному адресу. Перед выборами органы госреестра составляют списки избирателей. В них попадают все совершеннолетние граждане Украины, которые имеют право голоса, пишет "Украинская правда".

Не позднее, чем за пять дней до дня выборов на ваш адрес по месту регистрации придет специальное приглашение. В нем будут указаны время и место проведения голосования.

Не имеют права голоса те украинцы, которых суд признал недееспособными в связи с психическим расстройством. Это касается голосования и в пределах страны, и за рубежом.

Хочу проверить, есть ли я в списке избирателей. Как это сделать?

Сделать это можно двумя способами.

Не выходя из дома заполнить информацию о себе на сайте Государственного реестра избирателей, а именно – указать фамилию, имя, отчество, электронную почту и избирательный адрес в разделе "Проверка включения". Дальше останется только ввести на сайте специальный код, который вам пришлют на мейл, и вы получите доступ к нужным данным. Это займет всего несколько минут.

Прийти в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и проверить, есть ли вы в предварительном списке избирателей. Комиссии начнут работу не позднее 13 марта 2019 года.

Если вас в списке нет – нужно время, чтобы это исправить. Поэтому проверить это надо не позднее, чем за пять дней до дня выборов.

Что делать, если вас нет в списке избирателей?

Надо обратиться в отдел ведения государственного реестра избирателей (адреса можно найти по ссылке) и написать там соответствующее заявление.



Важно: заявление может быть подано не позднее, чем за пять дней до дня выборов. На президентских выборах 2019 года дедлайн будет 25 марта для первого тура.

Также, согласно статье 274 Кодекса административного судопроизводства, вы имеете право обратиться в суд, если вас нет в списке избирателей. Суд рассматривает исковые заявления, которые были поданы не позднее двухдневного срока до дня голосования. Последним днем, когда подается такой иск, является 29 марта 2019 года. Решение суда исполняются немедленно.

Какие документы нужно брать с собой на участок?

Один из документов, подтверждающий гражданство Украины:

паспорт (в том числе заграничный, служебный или дипломатический)

временное удостоверение гражданина Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину.

Как проголосовать без прописки, то есть если нет зарегистрированного места жительства?

В таком случае есть три опции, чтобы определить свой избирательный адрес:

согласовать его с центром учета бездомных лиц, которые создаются преимущественно общественными и благотворительными организациями и функционируют в крупных городах;



согласовать его с социальной службой, в составе которой создано структурное подразделение для ведения учета бездомных лиц. Более подробную информацию можно узнать в департаментах социальной защитыобластных государственных администраций;



обратиться в орган ведения Госреестра избирателей по месту жительства.

А можно изменить избирательный участок?

Да, есть два способа.

Первый – постоянное изменение избирательного адреса вместе с изменением прописки.

Второй – временное изменение места голосования без изменения избирательного адреса. Тогда вас включат в список избирателей только один раз на соответствующем участке.

Если, например, вам надо будет проголосовать не по месту прописки и в первом, и во втором туре президентских выборов, вам придется дважды временно менять место голосования. Дальше рассказываем как.

Как проголосовать в другом городе Украины, не по месту регистрации?

Изменить временное место голосования в пределах страны позволяет закон "О государственном реестре избирателей". В то же время его седьмая статья уточняет, что обращение избирателя должно быть "мотивированным".

Не позднее, чем за пять дней до дня голосования вы должны лично подать заявление о временном изменении места голосования в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей с указанием участка или адреса, по которому хотите проголосовать.

Вместе с подачей заявления надо будет предъявить паспорт, а также документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.

Подойдет справка с места работы, справка с места учебы, документ, подтверждающий право собственности или аренды на жилье, которое находится по месту, где избиратель хочет проголосовать, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Если вы путешествуете – показывайте проездные документы, путевку в санаторий и т.п.



В Госреестре избирателей подчеркивают, что перечень документов не является исчерпывающим. Более широкий список документов есть также на сайте Министерства юстиции.

Как проголосовать переселенцам из Донбасса и Крыма?

Для них в сентябре 2018 ЦИК упростила процедуру голосования.



Теперь переселенцы, избирательный адрес которых – в ОРДЛО или оккупированном Крыму, могут голосовать без документов, подтверждающих необходимость временного изменения места их голосования.



Не позднее, чем за пять дней до дня голосования им достаточно взять паспорт и с ним пойти в любой отдел ведения госреестра избирателей на подконтрольной Украине территории. Там надо написать заявление с просьбой временно изменить место голосования.

31 марта буду за рубежом. Как мне проголосовать?

Тем гражданам Украины, которые будут находиться за рубежом непродолжительный период и хотят проголосовать на выборах президента, надо лично подать в Госреестр избирателей по месту регистрации заявление о временном изменении места голосования.



В нем надо указать страну и участок, где вы будете голосовать. Тогда вас включат в список избирателей на соответствующем заграничном избирательном участке.



Документ надо подать до 25 марта 2019 года.



Заметьте: эти заявления не принимаются зарубежными украинскими дипучреждениями или участковыми избирательными комиссиями зарубежных избирательных участков.

Чтобы проголосовать за пределами Украины, необходимо:

подать заявление в Украину и быть включенным в список избирателей на зарубежном избирательном участке, который находится на территории соответствующего иностранного государства;

лично прибыть на соответствующий заграничный избирательный участок в день голосования;

иметь при себе документ, подтверждающий гражданство Украины и который является основанием для получения избирательного бюллетеня на заграничном избирательном участке (заграничный, дипломатический или служебный паспорт).

Как попасть в список избирателей украинцам, которые постоянно или временно проживают за границей?

Автоматически в списки избирателей на зарубежных участках попадают совершеннолетние украинцы, которые стали на консульский учет и которые по своему избирательному адресу относятся к этому зарубежному избирательному участку.

Если вы не стоите на учете, нужно обратиться с заявлением об изменении избирательного адреса в зарубежное дипломатическое учреждение по месту жительства или пребывания.



К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство избирателя – заграничный, дипломатический или служебный паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.

Заявление передадут в отдел ведения реестра при Министерстве иностранных дел, и вы сможете проголосовать за рубежом.



Важно: это все надо сделать до 25 марта 2019 года и только лично, использовать для отправки почту, факс или e-mail нельзя.

Как голосовать украинцам в России?

Никак. Пять участков для голосования – в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске – закрыты. Их перенесли в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.