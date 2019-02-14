Выборы2019

Выборы

11:57 14.02.2019

Почти 20% украинцев считают, что будущий президент должен решать конфликт с РФ через переговоры в "будапештском формате" - опрос

1 мин читать
Почти 20% украинцев считают, что будущий президент должен решать конфликт с РФ через переговоры в "будапештском формате" - опрос

19,1% украинцев считают, что будущий президент Украины должен решать конфликт с Россией по прекращению боевых действий на Донбассе через переговоры в "будапештском формате", о чем свидетельствуют результаты национального опроса общественного мнения GfK Ukraine.

Согласно результатам исследования, обнародованным в четверг в Киеве на пресс-конференции "Между Лукашенко и Меркель. Какой внешней политики ожидают от следующего президента Украины", 19,1% опрошенных считают, что будущий президент Украины должен решать конфликт с Россией относительно прекращения боевых действий на Донбассе через переговоры в "будапештском формате" (при участии Великобритании, США, России, Франции и Китая).

12,1% ответили, что данный конфликт необходимо решать посредством соблюдения взятых на себя обязательств и в рамках действующих переговорных инициатив (минский процесс, нормандский формат), 12% считают, что это внутренний конфликт, поэтому необходимо вести переговоры непосредственно с представителями неподконтрольных территорий Донбасса, 11,6% - необходимо задействовать Вооруженные силы Украины для того, чтобы возобновить контроль над оккупированными территориями.

Кроме того, 10,8% выразили мнение, что будущий президент должен решать данный конфликт лично с президентом России Владимиром Путиным без участия иностранных государств, 9,9% - Украина должна отпустить неподконтрольные территории и не пытаться их вернуть. 23,5% было сложно ответить на вопрос.

Опрос проводился компанией GfK Ukraine по заказу Pact в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID) в ноябре-декабре 2018 года.

Теги: #будапештский_формат #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:01 14.02.2019
В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Радикальная партия и "Гражданская позиция" – КМИС

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Радикальная партия и "Гражданская позиция" – КМИС

12:58 14.02.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

11:18 14.02.2019
Более половины украинцев считают, что будущий президент должен продолжать евроинтеграционный курс страны - опрос

Более половины украинцев считают, что будущий президент должен продолжать евроинтеграционный курс страны - опрос

11:38 13.02.2019
Почти четверть киевлян готова проголосовать за Кличко на выборах мэра столицы - опрос

Почти четверть киевлян готова проголосовать за Кличко на выборах мэра столицы - опрос

18:57 04.02.2019
Рейтинг Вилкула демонстрирует тенденцию к росту - опрос

Рейтинг Вилкула демонстрирует тенденцию к росту - опрос

11:47 04.02.2019
В Раду могут пройти 6 партий, в том числе "Слуга народа" – соцопрос

В Раду могут пройти 6 партий, в том числе "Слуга народа" – соцопрос

11:10 04.02.2019
Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

13:50 31.01.2019
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос трех социологических компаний

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос трех социологических компаний

13:13 31.01.2019
Украинцы ответили, кого намерены поддержать во втором туре президентских выборов - опрос

Украинцы ответили, кого намерены поддержать во втором туре президентских выборов - опрос

12:39 31.01.2019
За лидерство в президентском рейтинге борются В.Зеленский и Ю.Тимошенко - соцопрос "Рейтинга"

За лидерство в президентском рейтинге борются В.Зеленский и Ю.Тимошенко - соцопрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Радикальная партия и "Гражданская позиция" – КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

Более половины украинцев считают, что будущий президент должен продолжать евроинтеграционный курс страны - опрос

Почти четверть киевлян готова проголосовать за Кличко на выборах мэра столицы - опрос

Рейтинг Вилкула демонстрирует тенденцию к росту - опрос

В Раду могут пройти 6 партий, в том числе "Слуга народа" – соцопрос

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос трех социологических компаний

Украинцы ответили, кого намерены поддержать во втором туре президентских выборов - опрос

За лидерство в президентском рейтинге борются В.Зеленский и Ю.Тимошенко - соцопрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Геращенко: Отказ в регистрации наблюдателей из РФ не противоречит международным обязательствам Украины в области свободных и демократических выборов

Богомолец: Американские партнеры готовы поддерживать украинские женские движения

Скандал вокруг "Слуги народа-3": Зеленский прокомментировал возможный запрет сериала

Тимошенко: Целью Нового курса является переход от сырьевой к инновационной модели развития экономики

Новая Конституция Украины должна разрушить монополию на политическое управление - Тимошенко

Страны ОБСЕ сами определяют число своих наблюдателей на выборах в составе миссий БДИПЧ - представитель бюро

ЦИК сможет проверить сериал "Слуга народа" на соблюдение избирательного законодательства только после его выхода – зампредседателя

Гриценко приглашен 20 февраля на заседание ВСК в Раду

Порошенко остается лидером президентской гонки по ставкам букмекеров bwin и "Фаворит спорт"

ЦИК зарегистрировала еще 90 международных наблюдателей на выборах президента Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА