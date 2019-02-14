Почти 20% украинцев считают, что будущий президент должен решать конфликт с РФ через переговоры в "будапештском формате" - опрос

19,1% украинцев считают, что будущий президент Украины должен решать конфликт с Россией по прекращению боевых действий на Донбассе через переговоры в "будапештском формате", о чем свидетельствуют результаты национального опроса общественного мнения GfK Ukraine.

Согласно результатам исследования, обнародованным в четверг в Киеве на пресс-конференции "Между Лукашенко и Меркель. Какой внешней политики ожидают от следующего президента Украины", 19,1% опрошенных считают, что будущий президент Украины должен решать конфликт с Россией относительно прекращения боевых действий на Донбассе через переговоры в "будапештском формате" (при участии Великобритании, США, России, Франции и Китая).

12,1% ответили, что данный конфликт необходимо решать посредством соблюдения взятых на себя обязательств и в рамках действующих переговорных инициатив (минский процесс, нормандский формат), 12% считают, что это внутренний конфликт, поэтому необходимо вести переговоры непосредственно с представителями неподконтрольных территорий Донбасса, 11,6% - необходимо задействовать Вооруженные силы Украины для того, чтобы возобновить контроль над оккупированными территориями.

Кроме того, 10,8% выразили мнение, что будущий президент должен решать данный конфликт лично с президентом России Владимиром Путиным без участия иностранных государств, 9,9% - Украина должна отпустить неподконтрольные территории и не пытаться их вернуть. 23,5% было сложно ответить на вопрос.

Опрос проводился компанией GfK Ukraine по заказу Pact в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID) в ноябре-декабре 2018 года.