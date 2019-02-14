Богомолец: Американские партнеры готовы поддерживать украинские женские движения

Американские политические деятели готовы поддерживать женские движения в Украине, в частности, говорится и об Ассамблее украинских матерей, сообщила кандидат в президенты Ольга Богомолец.

"Верю, что при такой поддержке мы сможем преподнести женские движения в Украине на новый уровень и сбалансируем агрессивную политику мужчин, добавив к ней больше добра, справедливости, терпимости и мира", - написала О.Богомолец в Фейсбуке в четверг.

Кандидат в президенты отметила, что соответствующую готовность осуществлять поддержку во время встреч выразили, в частности, член совета директоров Института Мира, бывшая помощница Буша-младшего и заместитель советника по нацбезопасности Джуди Энсли, профессор публичной политики, бывший посол США в экономическом и социальном совете ООН Сара Мендельсон и другие представители американского истеблишмента.

Отмечается, что в настоящее время О.Богомолец находится с рабочей поездкой в ​​США. Ранее она обсуждала с американскими политическими деятелями координацию усилий в таких направлениях, как продолжение и усиление санкций против России, преодоление коррупции в оборонной сфере, а также сохранение и развитие человеческого потенциала в Украине.