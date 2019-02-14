Тимошенко: Целью Нового курса является переход от сырьевой к инновационной модели развития экономики

Целью введения Нового курса является переход от сырьевой к инновационной модели развития экономики, существенно улучшит жизнь людей, заявила лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Мы получаем от экспорта аграрного сырья 18 млрд евро в год. Продажа готовой продукции принесет 180 млрд. Это два ВВП. И это мы можем получить с одной аграрной отрасли только", - сказала она на митинге в Коломые в среду, сообщают в пресс- службе партии.

Ю.Тимошенко обратила внимание на то, что если перерабатывать свои ресурсы, "мы можем кредитовать МВФ, а не они нас". Она также напомнила, что в Конституции написано, что недра, земля, леса, воды - все это собственность народа.

"Вам реально что-то принадлежит? Конституция в этой части не работает. Они принадлежат любому, только не обычным гражданам", - возмутилась политик.

В соответствии с Новым экономическим курсом, который является частью Нового курса, все ресурсы и возможности Украины будут поставлены на службу рядовым гражданам, подчеркнула Ю.Тимошенко.