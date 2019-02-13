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19:46 13.02.2019

Новая Конституция Украины должна разрушить монополию на политическое управление - Тимошенко

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Новая Конституция Украины должна разрушить монополию на политическое управление - Тимошенко

Кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что после президентских выборов необходимо на Всеукраинском референдуме принять новую Конституцию, которая, среди прочего, должна разрушить монополию на политическое управление.

"Вопреки мировому опыту у нас полная монополия на политическое управление и она в руках президента. Он решает, как жить, как делить ресурсы, нет коллегиального управления", - сказала Ю.Тимошенко на встрече с предпринимателями в Ивано-Франковске, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По ее словам, новая Конституция устранит двоевластие между президентом и премьер-министром Украины.

"Мы - страна двух руководителей исполнительной ветви власти - президент и премьер. С практически равными правами влияния на министров и губернаторов", - отметила Ю.Тимошенко.

Политик считает неправильным то, что Украина каждые пять лет пытается на выборах вытянуть счастливый билет, что благодаря политической монополии нация поставлена в зависимость от воли одного человека.

Ю.Тимошенко заявила, что по новой Конституции украинское общество получит справедливый суд, контроль над всеми ветвями власти, причем контрольные органы будут независимыми.

Теги: #тимошенко #конституция
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