Выборы2019

Выборы

18:30 13.02.2019

Страны ОБСЕ сами определяют число своих наблюдателей на выборах в составе миссий БДИПЧ - представитель бюро

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Страны ОБСЕ сами определяют число своих наблюдателей на выборах в составе миссий БДИПЧ - представитель бюро

Каждая страна самостоятельно принимает решение о количестве представителей, которых направит в составе наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, рассказал "Интерфаксу" в среду представитель БДИПЧ Томас Раймер.

"Каждая из стран должна решить, сколько наблюдателей, если таковые имеются, она направит в составе наблюдательной миссии БДИПЧ. Существует верхняя граница, которая ограничивает количество наблюдателей от одной страны на уровне 10-15% от их общего числа", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько россиян получили приглашение войти в состав краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения на выборах президента Украины.

Говоря о том, кто именно принимает окончательное решение, пускать ли наблюдателей, Т.Раймер отметил: "Как только в БДИПЧ получают имена наблюдателей от тех государств, которые готовы их направить в составе миссии, этот список отправляется в страну, где проводятся выборы для последующей аккредитации".

Теги: #наблюдатели #украина #бдипч_обсе #выборы
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