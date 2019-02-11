У Зеленского показали представителей "Зе! Команды" в Ровно, Запорожье и Ивано-Франковске

Представителем команды шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского в Киеве стал Дмитрий Соломчук, в Запорожье - Михаил Крячко, в Ивано-Франковске - Елена Винтоняк.

"Мы продолжаем знакомить вас с крутыми людьми - представителями" Зе! Команды" в вашем городе! Представитель "Зе! Команды" в Ровно - Дмитрий Соломчук. Представитель "Зе! Команды" в Запорожье - Михаил Крячко. Представитель "Зе! Команды" в Ивано-Франковске - Елена Винтоняк", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook.