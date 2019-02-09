Выборы2019

Выборы

21:11 09.02.2019

Глава Нацполиции: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы

1 мин читать
Глава Нацполиции: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отверг обвинения полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и отметил повышение градуса противостояния в преддверье выборов президента Украины.

"Суббота. Киев. Задерживаем молодежь на Подоле. Повторяем: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы. Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка ?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы" – написал С. Князев на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Полицейские задержали более 40 участников штурма отделения полиции.

"Результат при "освобождении" 15 патриотов - полиция задерживает 40 "освободителей". При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты. Что в этом демократического? Трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз" – отметил глава Нацполиции Украины.

"Будем действовать законно, правильно, но бескомпромиссно" – подытожил С. Князев.

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства с начала кампании в Киевской области

Председатель ОБСЕ предложил Украине обеспечить допуск наблюдателей от России на президентские выборы

Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Тимошенко призвала украинцев объединяться ради честных выборов президента Украины

"Правый сектор" и ветераны АТО протестовали у Львовского цирка, где намерен выступить "Квартал 95"

В "Оппоблоке" возмущены актами вандализма в отношении рекламы кандидата в президенты Вилкула

В "Оппоблоке" возмущены актами вандализма в отношении рекламы кандидата в президенты Вилкула

Наливайченко присоединился к Антикоррупционной повестки дня

Партия "Сила людей" официально призывает Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

За выборами президента будут наблюдать рекордные 138 общественных организаций – ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА