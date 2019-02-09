Выборы2019

Выборы

19:17 09.02.2019

Полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства с начала кампании в Киевской области

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Полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства с начала кампании в Киевской области

С начала предвыборной кампании на территории Киевской области зарегистрировано 67 правонарушений избирательного законодательства, сообщает национальная полиция Киевской области.

По словам руководителя национальной полиции Киевской области Дмитрия Ценова, нарушения выявляют не только работники полиции, представители общественных организаций и граждане.

По факту срыва встречи с избирателями Белой Церкви одного из кандидатов в президенты в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ( хулиганство). Работники полиции на месте происшествия задерж

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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