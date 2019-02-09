Выборы2019

Выборы

00:11 09.02.2019

Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

2 мин читать
Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал в удовлетворении апелляции кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на решение суда первой инстанции, отклонившего его иск к ЦИК за отказ в возможности удаленно работать с Государственным реестром избирателей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, соответствующее решение суд принял в пятницу вечером.

4 февраля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска А.Гриценко к ЦИК. Кандидат в президенты требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

Р.Чернолуцкий отметил, что теперь штаб А.Гриценко намерен обжаловать в Окружном административном суде Киева само постановление ЦИК №170 от 25 октября 2018 года о внесении изменений в постановление ЦИК №74 от 26 марта 2014 года (о порядке передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей фракциям Верховной Рады и кандидатам в президенты при подготовке проведения выборов президента) в части незаконности пункта 3.5.

В этом пункте речь идет о том, что просмотр электронной копии базы данных реестра избирателей осуществляется представителем парламентской фракции или кандидатом в президенты в помещении ЦИК, где размещено автоматизированное рабочее место, оборудованное специальным программным обеспечением.

При этом представителю фракции Верховной Рады или кандидату в президенты запрещено копировать или передавать информацию из электронной копии базы данных Госреестра избирателей с использованием любых технических средств или программного обеспечения, осуществлять фото- и видеосъемку.

"Мы считаем, что данные изменения внесены ЦИК умышленно, за рамками избирательного процесса", - отметил Р.Чернолуцкий.

Теги: #цик #суд #выборы #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:10 09.02.2019
Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

20:50 08.02.2019
Тимошенко призвала украинцев объединяться ради честных выборов президента Украины

Тимошенко призвала украинцев объединяться ради честных выборов президента Украины

20:42 08.02.2019
Тимошенко призвала украинцев объединяться ради честных выборов президента Украины

Тимошенко призвала украинцев объединяться ради честных выборов президента Украины

18:50 08.02.2019
Партия "Сила людей" официально призывает Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

Партия "Сила людей" официально призывает Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

17:22 08.02.2019
За выборами президента будут наблюдать рекордные 138 общественных организаций – ЦИК

За выборами президента будут наблюдать рекордные 138 общественных организаций – ЦИК

17:14 08.02.2019
За выборами президента будут наблюдать рекордные 138 общественных организаций – ЦИК

За выборами президента будут наблюдать рекордные 138 общественных организаций – ЦИК

17:03 08.02.2019
Окружной админсуд Киева не предоставил официального ответа о временном отстранение Супрун

Окружной админсуд Киева не предоставил официального ответа о временном отстранение Супрун

16:40 08.02.2019
Замглавы фракции БПП Березенко подаст в суд иск на Гриценко

Замглавы фракции БПП Березенко подаст в суд иск на Гриценко

16:32 08.02.2019
ЦИК различными мерами обеспечивает кибербезопасность выборов президента Украины в условиях агрессии РФ

ЦИК различными мерами обеспечивает кибербезопасность выборов президента Украины в условиях агрессии РФ

16:29 08.02.2019
Глава ЦИК называет недопустимыми попытки кандидатов в президенты манипулировать темой Госреестра избирателей

Глава ЦИК называет недопустимыми попытки кандидатов в президенты манипулировать темой Госреестра избирателей

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Тимошенко призвала украинцев объединяться ради честных выборов президента Украины

Тимошенко призвала украинцев объединяться ради честных выборов президента Украины

Партия "Сила людей" официально призывает Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

За выборами президента будут наблюдать рекордные 138 общественных организаций – ЦИК

За выборами президента будут наблюдать рекордные 138 общественных организаций – ЦИК

Окружной админсуд Киева не предоставил официального ответа о временном отстранение Супрун

Замглавы фракции БПП Березенко подаст в суд иск на Гриценко

ЦИК различными мерами обеспечивает кибербезопасность выборов президента Украины в условиях агрессии РФ

Глава ЦИК называет недопустимыми попытки кандидатов в президенты манипулировать темой Госреестра избирателей

ПОСЛЕДНЕЕ

"Правый сектор" и ветераны АТО протестовали у Львовского цирка, где намерен выступить "Квартал 95"

В "Оппоблоке" возмущены актами вандализма в отношении рекламы кандидата в президенты Вилкула

В "Оппоблоке" возмущены актами вандализма в отношении рекламы кандидата в президенты Вилкула

Наливайченко присоединился к Антикоррупционной повестки дня

Тимошенко заявляет о намерениях внести в Раду законопроект об импичменте

На выборы без Европы: что сказали и о чем забыли шесть лидеров президентской гонки - "Европейская правда"

Садовый заявляет, что после начала мусорной блокады Львова Порошенко предложил ему передать "Самопомич" под контроль "БПП"

Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине и направил его на подпись президенту

Замглавы фракции БПП Березенко подаст в суд иск на Гриценко

Рекордное количество кандидатов в президенты Украины может теоретически привести к привлечению 1 млн 311 тыс. членов в избиркомы - глава ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА