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19:25 08.02.2019

В "Оппоблоке" возмущены актами вандализма в отношении рекламы кандидата в президенты Вилкула

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В "Оппоблоке" возмущены актами вандализма в отношении рекламы кандидата в президенты Вилкула

Партия "Оппозиционный блок" призывает международные мониторинговые миссии и дипломатические представительства дать оценку актам вандализма в отношении рекламной агитации кандидата в президенты от этой партии Александра Вилкула.

"В Украине в последнее время наблюдается волна массового вандализма по отношению к рекламной агитации кандидата в президенты от основной оппозиционной силы – "Оппозиционного блока – Партии мира и развития" Александра Вилкула. Фактически позорной "нормой" стало обливание рекламы Александра Вилкула краской, которое наблюдается по всей территории Украины", - сказано в заявлении, которое распространила пресс-служба "Оппоблока" в пятницу.

Так, по информации партии, в ночь с 7 на 8 февраля в г.Черкассы неизвестные уничтожили рекламные носители с агитацией за А.Вилкула, а часть бордов была заклеена. При попустительстве со стороны власти и правоохранительных органов.

Также в "Оппоблоке" напомнили, что не расследованными остались факты нападения на А.Вилкула в г.Бердянск Запорожской области и препятствования его встречам с избирателями в г.Мангуше Донецкой области.

По мнению "Оппозиционного блока", эти события не соответствуют понятиям "свободные", "равные", "честные", "транспарентные" выборы.

"Власть использует так называемых "мирных активистов" в своих целях – для устрашения оппонентов и давления на волеизъявление граждан", - заявляют в оппозиционной силе.

В "Оппоблоке" подчеркивают, что в подобных условиях надеяться на то, что выборы будут честными, а их результат будет легитимным в глазах граждан, не приходится.

"Мы обращаемся к представителям мировой общественности, международным мониторинговым миссиям, в первую очередь к БДИПЧ ОБСЕ, ко всем дипломатическим представительствам, аккредитованным в Украине, с просьбой дать свою оценку событиям вокруг оппозиционного кандидата и попыток срыва его кампании", - сказано в заявлении.

Теги: #вилкул #оппоблок
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