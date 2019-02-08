Выборы2019

Выборы

18:50 08.02.2019

Партия "Сила людей" официально призывает Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

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Партия "Сила людей" официально призывает Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

Партия "Сила людей" требует от своего выдвиженца Дмитрия Гнапа снять свою кандидатуру с президентских выборов и вернуть деньги, сообщается на странице партии в Facebook в пятницу.

"Политический совет партии "Сила Людей" решил:

1. Публично обратиться к Дмитрию Гнапу с требованием отозвать свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом на пост Президента Украины от ПП "Сила Людей" для демонстрации политической зрелости и ответственности, а также обеспечения возврата денег залога на счет партии.

2. В случае отказа Дмитрия Гнапа, немедленно созвать Всеукраинский Съезд по этому вопросу.

3. По возвращении денег на счета партии возвращение денег каждому по личному заявлению, а остаток денег использовать на проведение предвыборной кампании в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 7 февраля, журналистка "Следствие.Инфо" Анна Бабинец на своей странице в Facebook сообщила, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Д.Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила программа "Следствие.Инфо".

После этой информации народные депутаты от "Силы людей" Остап Еднак и Наталья Веселова обнародовали видеообращение, где назвали ситуацию вокруг Д.Гнапа "неприемлемой" и призвали его снять свою кандидатуру с выборов.

Теги: #гнап #выборы #сила_людей
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