Выборы2019

Выборы

15:53 08.02.2019

Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине и направил его на подпись президенту

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Парубий подписал закон о запрете представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине и направил его на подпись президенту

Закон, которым гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, запрещено быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине, подписал спикером парламента Андреем Парубием и направлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщается на странице законопроекта №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине" на сайте украинского парламента, 8 февраля законопроект после принятия был возвращен с подписью председателя Верховной Рады, а затем направлен на подпись главе государства.

Как сообщалось, законопроект №9524 был принят 7 февраля, 232 голосами.

Законом вносятся изменения в три закона: "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины" и "О местных выборах". Согласно этим изменениям, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом. Кроме того, наблюдателем не сможет быть лицо, которое было предложено государством-агрессором или государством-оккупантом.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине".

Ранее БДИПЧ ОБСЕ передало в МИД Украины электронный список долгосрочных наблюдателей на президентских выборах, в который включены два кандидата от России – женщины 1990 и 1985 г.р. 7 февраля спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей на украинские выборы.

В МИД РФ 8 февраля заявили, что РФ не будет направлять в Украину своих наблюдателей, которым ранее отказали в аккредитации, в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Украины 2019 года из "соображений безопасности".

Теги: #парубий #закон #выборы #наблюдатели_рф
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