И.Кива: Закрепление на конституционном уровне курса на ЕС и НАТО - покупка индульгенции Запада

Внесение изменений в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО является очередной попыткой Петра Порошенко купить благосклонность Европы, что в свою очередь продиктовано выводом из страны денег, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщается на сайте партии.

"Перед окончанием своей каденции Президенты направляют курс развития страны туда, где они складировали украденные у страны деньги. Янукович развернул курс на Россию, куда он потом и скрылся с украденными у нас деньгами. Сегодня власть подобными изменениями в Конституцию также пытается купить индульгенцию у Запада, где находятся украденные у нас с вами деньги. Конституция - догма, которую мы должны чтить и уважать, а гарант использует, как туалетную бумагу. Переписывает ее так, как ему удобно, что это какая-то тетрадь", - заявил политик в эфире телеканала ZIK в четверг.

При этом глава СПУ подчеркнул: "Я все время задаю вопрос - а когда будет история Украины. Не история НАТО, история ЕС, история США, не история противника - России, а история Украины?!".

И.Кива также назвал несколько острых вопросов, которыми власть должна заняться как можно быстрее, подчеркнув, что внешнюю политику они ведут неэффективно.

"Сегодня нужно говорить не о вступлении в ЕС и НАТО, делая из этого еще одну конфету, которой нам хотят перебить голод, а о возвращении контроля над украденными ресурсами, над стратегическими объектами, над энергоресурсами! Что дало нам ЕС? Вырубки леса? Использование нашего трудового ресурса? Какие блага мы получили? Мы должны для себя определить, что мы теряем и что получаем взамен. Мы имеем возможность самостоятельно развиваться, но нам нужно навести внутри страны порядок!"- заявил политик.

Он также добавил, что власть не работает на благо страны, потому что не ассоциирует благополучие собственного будущего с развитием Украины.

"Военное положение, изменения курса, лозунги "Прочь от Москвы" и "Окончательно прощай" - чистый популизм Банковой. Я не верю в решения, которые звучат из уст тех, кто за последние 5 лет увеличил товарооборот с Россией в несколько раз, а войну так и не назвал войной, оставим вне закона тех, кто защищал Украину на фронте. Почему так? Посмотрите, где живут дети действующего Президента? В Англии. Премьер-министра? В Англии. Что вы делаете тогда здесь Как вы можете управлять этой страной? Весь ваш патриотизм только в лозунгах и вышиванках!"- подытожил И.Кива.