Выборы2019

Выборы

15:22 08.02.2019

РФ не будет направлять в Украину наблюдателей, получивших отказ в аккредитации, в миссии БДИПЧ ОБСЕ - МИД

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РФ не будет направлять в Украину наблюдателей, получивших отказ в аккредитации, в миссии БДИПЧ ОБСЕ - МИД

Российская Федерация не будет направлять в Украину своих наблюдателей, которым ранее отказали в аккредитации, в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Украины 2019 года из "соображений безопасности".

"Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ в пятницу.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что расценивают отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как "грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур".

По мнению российских дипломатов, причинен значительный урон имиджу БДИПЧ.

"Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления", - уверены в российском МИД.

Москва также призвала "партнеров, прежде всего из числа западных наставников Киева в вопросах демократического развития, дать принципиальную оценку действиям украинских властей и потребовать от них вернуться в международно-правовое поле".

Ранее представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер сообщил, что двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом украинской стороны в их аккредитации.

Теги: #мид_рф #наблюдатели_рф #украина #выборы
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