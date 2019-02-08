Сытник сомневается, что до выборов будет снята неприкосновенность с ряда нардепов

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник скептически настроен относительно перспективы снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов накануне выборов.

На брифинге в пятницу в Киеве А.Сытник, отвечая на вопрос о том, будет ли НАБУ повторно подавать представление на народного депутата Евгения Дейдея, пояснил, что Бюро не видит, в каком именно виде представление о снятие неприкосновенности попадает из Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Генеральную прокуратуру.

"Но я не верю в то, что в ближайшее время возможно решение парламента о снятии неприкосновенности именно по этой категории дел, которые касаются электронного декларирования", - сказал он.

Директор Бюро добавил: "Что-то мне подсказывает, что до выборов позитивных рассмотрений не будет ни по одной категории дел".

Вместе с тем, он заверил, что при наличии оснований НАБУ будет инициировать такие представления.

"Сейчас детективы Бюро направили ряд проектов представлений в Антикоррупционную прокуратуру. Если прокуратура их поддержит, вы о них услышите", - сказал А.Сытник.

НАБУ с ноября 2016 года осуществляет расследование фактов возможного незаконного обогащения народного депутата из фракции "Народный фронт" Е.Дейдея. На основании анализа электронных деклараций парламентария следствием установлено, что он в 2015-2016 годах приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.

В июне 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на основании доказательств, собранных НАБУ и САП, внес в Верховную Раду представление о даче согласия на лишение Е.Дейдея депутатской неприкосновенности.

3 июля регламентный комитет Рады признал представление генпрокурора "недостаточно обоснованным", а 11 июля в сессионном зале депутаты Верховной Рады не дали согласия на привлечение Е.Дейдея к уголовной ответственности.