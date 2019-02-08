Выборы-2019: на пост главы государства претендует 44 кандидата
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала всего 44 кандидата на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года.
Стоит отметить, что избирательная кампания в Украине стартовала 31 декабря 2018 года. 4 февраля в ЦИК закончился прием документов для регистрации кандидатом на пост президента Украины. До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться. 8 марта - последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.
Полный список кандидатов выглядит следующим образом:
Балашов Геннадий – предприниматель, лидер партии "5. 10"
Бессмертный Роман – политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины
Богомолец Ольга – народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения
Богословская Инна – экс-нардеп, лидер общественной организации "Вече Украины"
Бойко Юрий – народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"
Бондарь Виктор – народный депутат, глава партии "Видродження"
Ващенко Александр – самовыдвиженец, общественная организация "Влада народу"
Вилкул Олександр – народный депутат, "Оппозиционный блок – партии мира и развития"
Габер Николай – лидер Патриотической партии Украины
Гнап Дмитрий – выдвинутый партией "Сила людей" журналист
Гриценко Анатолий – лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины
Данилюк Александр – руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ"
Деревянко Юрий – народный депутат, член совета партии "Воля"
Добродомов Дмитрий – народный депутат, лидер партии "Народный контроль"
Журавлев Василий – лидер партии "Стабильность"
Зеленский Владимир – художественный руководитель "Квартал 95", партия "Слуга народа"
Каплин Сергей – народный депутат, лидер "Социал-демократической партии"
Кармазин Юрий – экс-народный депутат, самовыдвиженец
Кива Илья – лидер Социалистической партии Украины
Корнацкий Аркадий – народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец
Кошулинский Руслан – кандидат от партии "Свобода"
Кривенко Виктор – народный депутат, лидер "Народного Руха Украины"
Кривонос Сергей – первый замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, партия "Воины АТО"
Куприй Виталий – народный депутат, самовыдвиженец
Литвиненко Юлия – журналист и телеведущая, самовыдвиженец
Ляшко Олег – народный депутат, лидер Радикальной партии
Мороз Александр – экс-спикер Верховной Рады, кандидат от "Социалистической партии Александра Мороза"
Мураев Евгений – народный депутат, лидер партии "Наши"
Наливайченко Валентин – экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость"
Насиров Роман – экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец
Новак Андрей – экономист, партия "Патриот"
Носенко Сергей – самовыдвиженец
Петров Владимир – самовыдвиженец
Порошенко Петр – президент Украины, самовыдвиженец
Рыгованов Руслан – самовыдвиженец
Садовый Андрей – мэр Львова, лидер партии "Самопомич"
Скоцик Виталий – самовыдвиженец
Смешко Игорь – экс-глава СБУ, самовыдвиженец
Соловьев Александр – лидер партии "Розумна сила"
Тарута Сергей – народный депутат, лидер партии "Основа"
Тимошенко Юлия – народный депутат, лидер партии "Батькивщина"
Тимошенко Юрий – народный депутат, самовыдвиженец
Шевченко Игорь – экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец
Шевченко Александр – народный депутат, партия "Украинское объединение патриотов - Укроп".