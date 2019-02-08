Россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева в их аккредитации - БДИПЧ ОБСЕ

Двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, заявил "Интерфаксу" в пятницу представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер.

"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказано со стороны Киева.

Он напомнил, что согласно стандартной практике для всех наблюдательных миссий, БДИПЧ направляет запрос 56 странам-участницам для выделения наблюдателей на долгосрочную миссию на президентских выборах в Украине.

"Мы получили список из 92 кандидатов и передали его властям Украины, включая двух россиян, которые там значились", - добавил Т.Раймер.

7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому представителям России будет отказано в аккредитации в качестве наблюдателей миссии ОБСЕ за ходом выборов в Украине.