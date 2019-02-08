Выборы2019

Выборы

13:50 08.02.2019

Садовый назвал своих кандидатов на ключевые должности в Украине

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Садовый назвал своих кандидатов на ключевые должности в Украине

Кандидат в президенты, лидер партии Объединение "Самопомич" Андрей Садовый рассказал, кто может возглавить ключевые должности в Кабинете министров, Генеральной прокуратуре и Национальном банке в случае его победы на выборах.

"Если говорить о Генпрокуроре, то я еще два года назад предлагал, чтобы на эту должность была назначена Оксана Сыроед - специалист, сегодняшний вице-спикер парламента... Если говорить о министре обороны, то важно, чтобы министром обороны был гражданин нашего государства, который знает, что такое война не из книг, а реально участвовал в боевых действиях. У нас депутат Верховной Рады Тарас Пастух прошел зону боевых действий в 2014-2015 годах. В настоящее время он работает председателем подкомитета комитета ВР по вопросам безопасности и обороны. Я думаю, что это будет достойная кандидатура", - сказал А.Садовый во время дебатов с Анатолием Гриценко в эфире Радио НВ в пятницу.

В качестве главы Национального банка Садовый предложил кандидатуру председателя правления Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука.

"Если говорить о руководителе СБУ и министре иностранных дел, люди, которые будут назначены на эти должности, сегодня работают за границей, и я бы не хотел озвучивать их фамилии, так как это может создать им, начиная с завтрашнего дня, очень большие проблемы" , - добавил политик.

Теги: #самопомич #дебаты #садовый #выборы
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