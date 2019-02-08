Порошенко назвал пять приоритетов в экономике– предвыборная программа

Пять стратегических приоритетов в экономике на предстоящие пять лет принесут средства для повышения уровня жизни людей – это аграрный, транспортный, туристический, высокотехнологический сектора и IT, считает кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко.

"Пять стратегических приоритетов дадут мощный толчок нашей экономике. Под них можно привлечь миллиарды долларов инвестиций. Их реализация создаст сотни тысяч рабочих мест с достойной оплатой труда, позволит создать рабочие места в смежных отраслях, усилит спрос и даст толчок развитию для десятков тысяч малых предприятий. Это снизит уровень рабочей эмиграции украинцев, создаст мотивацию работать в Украине", - говорится в П.Порошенко, обнародованной в пятницу на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно программе, к пяти стратегическим приоритетам относятся развитие таких секторов экономики, как аграрный, IT, высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью (авиастроение и космическая отрасль, судостроение, оборонно-промышленный комплекс), превращение Украины в транспортный хаб Восточной Европы и туризм.

"Формула использования наших стратегических преимуществ, сосредоточение усилий на приоритетах развития, которые позволят обеспечить качественный прогресс всей экономике страны, даст перспективу городу и селу, каждой общине", - отмечается в программе.

По мнению П.Порошенко, эта стратегия приблизит Украину к социальным критериям членства в Европейском Союзе, к построению страны свободных и счастливых людей.