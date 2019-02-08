"За ноги подвешивал бы": Гриценко о коррупции в медицине

Медицинская реформа должна начинаться с вычищение коррупционных схем в университетах, отметил кандидат в президенты, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Катастрофа начинается с того, что даже в самом мощном Национальном медицинском университете им.Богомольца первый зачет по анатомии стоит 300 долларов. За ноги подвешивал бы таких", - подчеркнул А.Гриценко во время пресс-конференции в Житомире, сообщает пресс-служба политика.

Кандидат в президенты добавил, что ключевые вопросы, связанные с профессионализмом медиков, сейчас самые важные. Также, по мнению А.Гриценко, несмотря на полномочия министра здравоохранения, иногда на реформы, связанные с медициной, должен влиять президент.

"Есть распределение полномочий. Формирование и реализацию политики в сфере здравоохранения осуществляет министр. Но когда проблема выходит на уровень национальной безопасности, например, заболевания корью, президент как глава СНБО должен этим заниматься. Этот вопрос социальной безопасности. Здесь президент не может молчать", - заверил А.Гриценко, добавив, что у гаранта есть право законодательной инициативы и право вето.