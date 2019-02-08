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13:19 08.02.2019

Гриценко заявил, что обсудит формат объединения с Садовым

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Гриценко заявил, что обсудит формат объединения с Садовым

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что в ближайшее время обсудит формат объединения с главой партии Объединение "Самопомич", мэром Львова Андреем Садовым.

"Мы должны объединить усилия. Мы прошли этот путь уже с четырьмя партиями и нашли понимание. Я очень надеюсь, что и с Андреем Ивановичем мы найдем победный формат такой, чтобы мы вместе изменили страну. Мы договорились, что - буквально после этой записи нашего с вами разговора - мы пойдем и еще раз за кофе проговорим варианты поиска этого победного формата", - сообщил А.Гриценко во время предвыборных дебатов с А.Садовым на Радио НВ в пятницу.

По словам лидера "Гражданской позиции", обсуждение возможного объединения коснется президентских, парламентских и местных выборов, а также формирования правительства.

Теги: #самопомич #дебаты #садовый #гражданская_позиция #гриценко
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