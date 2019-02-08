Выборы2019

Выборы

13:02 08.02.2019

В Украине начнется массовый ремонт медучреждений и завершится медреформа – предвыборная программа Порошенко

1 мин читать
В Украине начнется массовый ремонт медучреждений и завершится медреформа – предвыборная программа Порошенко

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петра Порошенко заявляет о намерениях завершить медицинскую реформу и начать масштабную программу ремонта медучреждений по всей стране в случае его повторного избрания на пост главы государства.

"По всей Украине начнем масштабную программу ремонта медицинских учреждений. Завершим медицинскую реформу, направленную на повышение качества и доступности медицинских услуг, в том числе и на селе, повышение зарплат медикам", - говорится в предвыборной программе П.Порошенко, обнародованной в пятницу на сайте Центральной избирательной комиссии.

Теги: #порошенко #петр_порошенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 08.02.2019
"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

13:50 08.02.2019
Садовый назвал своих кандидатов на ключевые должности в Украине

Садовый назвал своих кандидатов на ключевые должности в Украине

13:50 08.02.2019
Порошенко назвал пять приоритетов в экономике– предвыборная программа

Порошенко назвал пять приоритетов в экономике– предвыборная программа

13:45 08.02.2019
18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов – СМИ

18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов – СМИ

13:43 08.02.2019
"За ноги подвешивал бы": Гриценко о коррупции в медицине

"За ноги подвешивал бы": Гриценко о коррупции в медицине

13:30 08.02.2019
У ОБСЕ нет способов принудить Украину впустить россиян в составе миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами

У ОБСЕ нет способов принудить Украину впустить россиян в составе миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами

13:16 08.02.2019
Порошенко назвал пять приоритетов в экономике– предвыборная программа

Порошенко назвал пять приоритетов в экономике– предвыборная программа

13:02 08.02.2019
В Украине начнется массовый ремонт медучреждений и завершится медреформа – предвыборная программа Порошенко

В Украине начнется массовый ремонт медучреждений и завершится медреформа – предвыборная программа Порошенко

12:36 08.02.2019
Порошенко назвал борьбу с бедностью главной задачей власти, пообещал содействовать привлечению в школы носителей английского языка

Порошенко назвал борьбу с бедностью главной задачей власти, пообещал содействовать привлечению в школы носителей английского языка

12:27 08.02.2019
Кандидаты в президенты заплатили залог более 100 млн грн, и это хорошо для наполнения госбюджета - нардеп от "БПП"

Кандидаты в президенты заплатили залог более 100 млн грн, и это хорошо для наполнения госбюджета - нардеп от "БПП"

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

Садовый назвал своих кандидатов на ключевые должности в Украине

Порошенко назвал пять приоритетов в экономике– предвыборная программа

18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов – СМИ

"За ноги подвешивал бы": Гриценко о коррупции в медицине

У ОБСЕ нет способов принудить Украину впустить россиян в составе миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами

Порошенко назвал пять приоритетов в экономике– предвыборная программа

В Украине начнется массовый ремонт медучреждений и завершится медреформа – предвыборная программа Порошенко

Порошенко назвал борьбу с бедностью главной задачей власти, пообещал содействовать привлечению в школы носителей английского языка

Кандидаты в президенты заплатили залог более 100 млн грн, и это хорошо для наполнения госбюджета - нардеп от "БПП"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко заявил, что обсудит формат объединения с Садовым

МИД Украины будет содействовать миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента – замминистра

РФ понесет международную ответственность за репрессии на оккупированных территориях – предвыборная программа Порошенко

Вилкул: Решение закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО – это афера и предвыборная манипуляция

Оккупированные Россией территории должны возвратиться под суверенитет Украины – предвыборная программа Порошенко

Программа Порошенко: Укрепление ВСУ останется приоритетом в ближайшие 5 лет

Программа кандидата в президенты Порошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2023 году и получит ПДЧ в НАТО

Наблюдатели от России 11 февраля попытаются въехать в Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ

Волкер изменил свою позицию в отношении наблюдателей РФ на выборах в Украине

Минимум два штаба ключевых кандидатов в президенты незаконно оплачивают работу агитаторов - глава МВД

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА