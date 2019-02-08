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11:30 08.02.2019

Программа Порошенко: Укрепление ВСУ останется приоритетом в ближайшие 5 лет

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Программа Порошенко: Укрепление ВСУ останется приоритетом в ближайшие 5 лет

Укрепление Вооруженных сил Украины и их модернизация останутся приоритетом для власти в ближайшие пять лет, говорится в предвыборной программе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко.

"Мы возродили армию, которая остановила российского агрессора и сдерживает его. Укрепление Вооруженных Сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техникой останется нашим безусловным приоритетом. Это, среди прочего, дает толчок нашей науке и промышленности", - говорится в программе П.Порошенко, обнародованной в пятницу на сайте Центральной избирательной комиссии.

В планах кандидата в президенты закончить создание плотной системы противовоздушной обороны. "Мы завершим создание плотной системы противоракетной и противовоздушной обороны. На очереди - коренная модернизация украинского флота и воздушных сил", - отмечается в программе.

В программе П.Порошенко и такие пункты, как повышение уровня социального обеспечения украинских военнослужащих, расширение поддержки семей участников боевых действий.

Теги: #всу #порошенко #петр_порошенко #цик
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