Волкер изменил свою позицию в отношении наблюдателей РФ на выборах в Украине

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер изменил свою позицию касательно присутствия на выборах президента Украины наблюдателей РФ и отметил справедливость обеспокоенности Киева.

Отметим, что ранее он считал допуск наблюдателей из России на выборы президента Украины необходимым.

"Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы убеждены в верности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов", - написал К.Волкер в Twitter в четверг вечером.

Must remember that Russia is the aggressor in 🇺🇦, so Ukraine’s security concerns about 🇷🇺 are real.