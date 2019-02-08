Выборы2019

Выборы

09:27 08.02.2019

Волкер изменил свою позицию в отношении наблюдателей РФ на выборах в Украине

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Волкер изменил свою позицию в отношении наблюдателей РФ на выборах в Украине

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер изменил свою позицию касательно присутствия на выборах президента Украины наблюдателей РФ и отметил справедливость обеспокоенности Киева.

Отметим, что ранее он считал допуск наблюдателей из России на выборы президента Украины необходимым.

"Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы убеждены в верности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов", - написал К.Волкер в Twitter в четверг вечером.

К.Волкер также напомнил, что Россия является агрессором в Украине, "а следовательно, озабоченность Украины безопасностью очень реальна", - написал он.

Теги: #наблюдатели_рф #украина #волкер #выборы
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