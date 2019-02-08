Минимум два штаба ключевых кандидатов в президенты незаконно оплачивают работу агитаторов - глава МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что как минимум два избирательных штаба ключевых претендентов на пост главы государства незаконно выплачивают средства своим агитаторам.

В четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 министр напомнил, что выплата средств агитаторам даже по трудовому договору является нарушением законодательства.

Отвечая на вопрос о том, известно ли, о штабах каких кандидатов идёт речь, А.Аваков сказал: "Да, у нас есть обращения гражданской сети "Опора", других кандидатов в президенты. Такие обращения касаются как минимум двух штабов, которые обвиняются в незаконной оплате, агитаторов в том числе".

Уточняя, какой десятки кандидатов это штабы, министр сказал: "Это одни из ключевых претендентов на президентский пост".