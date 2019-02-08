Гриценко: власть выделила 2 млрд грн на подкуп избирателей на выборах президента

Кандидат в президенты Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявляет, что власть выделила 2 млрд грн на подкуп избирателей на выборах президента.

"Люди возмущены попытками, когда их хотят покупать. Они понимают, что их покупают на их же деньги. И масштабы этих "покупок" в штабе главного кандидата, как он себя считает, я под запись это озвучиваю, та информация, которой владею я: они решили выделить 2 млрд грн", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

А.Гриценко также обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, чтобы он не позволил людям, которые причастны к манипуляциям и нарушениям на выборах, покинуть страну в период между выборами и инаугурацией избранного президента Украины.