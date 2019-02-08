Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум о борьбе с фальсификацией выборов

Кандидаты в президенты Украины Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Виктор Бондарь и Александр Шевченко подписали в прямом эфире телеканала "1+1" меморандум о честных выборах для совместного противодействия фальсификации выборов.

В эфире программы "Право на владу" ведущая Наталья Мосийчук сообщила об обращении ряда общественных организаций, которые призвали предложить кандидатам в президенты, участвующим в ток-шоу, объединить усилия для "противодействия фальсификации выборов и защиты свободного и честного волеизъявления граждан Украины".

Пять кандидатов в президенты выразили готовность сразу в прямом эфире подписать данный меморандум.

Н.Мосийчук отметила, что данный документ открыт для подписания всеми кандидатами на пост президента, и позднее сказала, что о готовности подписать меморандум о честных выборах ей сообщил и Владимир Зеленский.