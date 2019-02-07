Выборы2019

Выборы

23:59 07.02.2019

Глава МВД рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон об усилении ответственности за избирательные нарушения

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Глава МВД рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон об усилении ответственности за избирательные нарушения

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект, усиливающий ответственность за нарушения избирательного законодательства.

В эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг вечером министр отметил, что наиболее распространенным нарушениям избирательной кампании в настоящее время является незаконная агитация.

Он посетовал на то, что "лакуны законодательства" не позволяют в полной мере привлекать к ответственности за нарушения. "Поэтому мы внесли новый законопроект, который гораздо более жёстко оценивает такого рода вещи, комитет Верховной Рады этот законопроект поддержал. Очень рассчитываю, что депутаты хотя бы на следующей сессионной неделе смогут его рассмотреть", - сказал А.Аваков.

Глава МВД также напомнил, что правоохранительные органы ожидают фальсификаций на выборах. "Я вижу три степени риска. Первый - это скупка голосов, второй - манипуляции с реестром, третий риск - электронное вмешательство в систему "выборы", – сказал А.Аваков. По его словам, по каждому из возможных рисков разработан механизм превенции с одновременной фиксацией нарушений.

Министр проинформировал, что в настоящее время зафиксированы 803 обращения об избирательных нарушениях, открыто 19 уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Теги: #верховная_рада #ответственность #украина #выборы
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