Выборы2019

Выборы

23:55 07.02.2019

Тимошенко утверждает, что нардеп Юрий Тимошенко является техническим кандидатом от власти против нее

1 мин читать
Тимошенко утверждает, что нардеп Юрий Тимошенко является техническим кандидатом от власти против нее

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что исключенный из фракции "Народный фронт" народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом против нее от власти.

"Президент и его штаб в последние дни регистрации кандидатов в президенты зарегистрировали кандидатом в президенты, по своей инициативе, Тимошенко Юрия Владимировича. Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты", - сказала она в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Ю.Тимошенко подчеркнула, что в ее команде точно знают, кто вносил денежный залог за Юрия Тимошенко.

"Я обращаюсь к президенту: так, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести, и уберите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты", - призвала она.

Теги: #кандидат #тимошенко #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:59 07.02.2019
Глава МВД рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон об усилении ответственности за избирательные нарушения

Глава МВД рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон об усилении ответственности за избирательные нарушения

23:32 07.02.2019
Глава МВД заявляет об увеличении количества желающих с оккупированных территорий проголосовать на выборах

Глава МВД заявляет об увеличении количества желающих с оккупированных территорий проголосовать на выборах

23:11 07.02.2019
Аваков: ничто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии

Аваков: ничто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии

22:07 07.02.2019
Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

20:44 07.02.2019
Запрет Украины допускать на выборы российских наблюдателей противоречит обязательствам перед ОБСЕ – директор БДИПЧ

Запрет Украины допускать на выборы российских наблюдателей противоречит обязательствам перед ОБСЕ – директор БДИПЧ

20:35 07.02.2019
Запрет Украины допускать на выборы российских наблюдателей противоречит обязательствам перед ОБСЕ – директор БДИПЧ

Запрет Украины допускать на выборы российских наблюдателей противоречит обязательствам перед ОБСЕ – директор БДИПЧ

19:21 07.02.2019
Кандидат США на пост главы Всемирного банка считает необходимым сократить кредиты для Китая

Кандидат США на пост главы Всемирного банка считает необходимым сократить кредиты для Китая

18:25 07.02.2019
ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

18:23 07.02.2019
ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

17:57 07.02.2019
Порошенко намерен 9 февраля презентовать предвыборную программу – источник

Порошенко намерен 9 февраля презентовать предвыборную программу – источник

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава МВД рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон об усилении ответственности за избирательные нарушения

Глава МВД заявляет об увеличении количества желающих с оккупированных территорий проголосовать на выборах

Аваков: ничто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии

Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

Запрет Украины допускать на выборы российских наблюдателей противоречит обязательствам перед ОБСЕ – директор БДИПЧ

Запрет Украины допускать на выборы российских наблюдателей противоречит обязательствам перед ОБСЕ – директор БДИПЧ

Кандидат США на пост главы Всемирного банка считает необходимым сократить кредиты для Китая

ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

Порошенко намерен 9 февраля презентовать предвыборную программу – источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

Южанина стала доверенным лицом Порошенко на выборах

ЦИК зарегистрировала 42-го кандидата в президенты Украины - самовыдвиженца Петрова

Представителями команды Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали комики

Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

Чумак о прослушивании штаба Гриценко: Мы подозреваем политических оппонентов

Бойко: Внесение курса на НАТО в Конституцию противоречит декларации о суверенитете Украины

Полиция открыла 19 уголовных производств по информации о нарушении избирательного законодательства

Гриценко встретился с послами скандинавских и балтийских стран

Колесников: Сейчас экономика страны находится в состоянии социального дефолта

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА