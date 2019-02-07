Тимошенко утверждает, что нардеп Юрий Тимошенко является техническим кандидатом от власти против нее

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что исключенный из фракции "Народный фронт" народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом против нее от власти.

"Президент и его штаб в последние дни регистрации кандидатов в президенты зарегистрировали кандидатом в президенты, по своей инициативе, Тимошенко Юрия Владимировича. Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты", - сказала она в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Ю.Тимошенко подчеркнула, что в ее команде точно знают, кто вносил денежный залог за Юрия Тимошенко.

"Я обращаюсь к президенту: так, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести, и уберите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты", - призвала она.