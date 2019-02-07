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17:41 07.02.2019

Представителями команды Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали комики

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Представителями команды Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали комики

В команде шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского сообщили, что в Кривом Роге "Зе! Команду" будет представлять актер "Квартала-95" Юрий Корявченков, а в Тернополе - актер комедийных сериалов "Страна У" и "Однажды под Полтавой" Виктор Гевко .

"Встречайте представителей Зе! Команды в вашем городе! Представитель Зе! Команды в городе Кривой Рог - Юрий Корявченков. Представитель Зе! Команды в городе Тернополь - Виктор Гевко", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook.

Теги: #зеленский #владимир_зеленский
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