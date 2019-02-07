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16:47 07.02.2019

Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

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Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

Решение парламента закрепить в Конституции Украины курс в НАТО и ЕС - очередное популистическое решение с подачи президента, заявил кандидат в президенты, лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Парламент используют как предвыборный механизм для обмана обычных людей. Когда нет реальных экономических, социальных или геополитических достижений - достают из рукава обещания и эфемерные понятия - все то, что пощупать нельзя: Томос, мова. Теперь курс на ЕС и НАТО", - написал в Фейсбук И.Кива.

Политик утверждает, что власть замыливает глаза перспективами на достойную жизнь в далеком будущем, вместо того, чтоб уже сейчас поднимать уровень зарплат и пенсий, снижать цены на продукты и тарифы ЖКХ.

"Закрепление того или иного статуса или курса не гарантирует нам безбедную старость и счастливую жизнь. Не заработают заводы и люди не вернуться с заработков обратно в Украину, пока мы не избавимся от воровской власти и не начнем строить новое,сильное государство внутри нашей страны!", - добавил глава СПУ.

Теги: #ес #спу #конституция_украины #кива #нато
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