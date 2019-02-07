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16:07 07.02.2019

Чумак о прослушивании штаба Гриценко: Мы подозреваем политических оппонентов

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Чумак о прослушивании штаба Гриценко: Мы подозреваем политических оппонентов

Технические устройства, которые были найдены в штабе кандидата в президенты, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, были установлены абсолютно незаконно и являются прямым вмешательством в избирательный процесс, заявил руководитель штаба Виктор Чумак.

"Это вмешательство в избирательный процесс, это незаконно. Очень мало частных организаций способны с этим работать. Мы можем подозревать политических оппонентов, которые имеют службы безопасности, разведки и контрразведки, способные устанавливать в помещение такие устройства", - сказал он во время пресс-конференции .

В.Чумак продемонстрировал журналистам устройства, которые нашли в штабе, а также скрытую видеокамеру и добавил, что лично написал заявление о преступлении.

"Его подследственность не СБУ и ГПУ, а специальное подразделение Нацполиции по защите избирательного процесса и защиты избирателей. Мы надеемся, что оно начнет разбираться с этим заявлением. Это будет тестом на способность провести нормальный избирательный процесс", - заверил руководитель штаба.

Однако, по словам заместителя председателя штаба по вопросам безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Виктора Трепака, эти технические устройства принимают сигнал управления по радиоканалу.

"Они нужны, чтобы включать и выключать различные устройства, которые могут снимать информацию. Однозначно мы не можем утверждать, с какой целью это было установлено и когда. Нас настораживает, что это устройство было замаскировано", - рассказал В.Трепак.

Теги: #чумак #гражданская_позиция #гриценко
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