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15:14 07.02.2019

Полиция открыла 19 уголовных производств по информации о нарушении избирательного законодательства

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Полиция открыла 19 уголовных производств по информации о нарушении избирательного законодательства

За сутки Национальная полиция Украина открыла еще 3 уголовных производства по информации о нарушении избирательного законодательства, а всего с начала президентской избирательной кампании полиция открыла 19 уголовных производств

"8 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства. В частности, 1 уголовное производство открыто по ст. 159-1 (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума) Уголовного кодекса, еще 5 - по ст. 160 (Подкуп избирателей) УК Украины", - сообщает в четверг пресс-служба Нацполиции Украины.

Кроме того, открыто 11 уголовных производств, связанных с проведением избирательной кампании. В частности, 7 уголовных производств были открыты по ст. 296 (хулиганство). Еще 2 - по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), а также 1 - по ч. 2 ст. 365 УК Украины.

Помимо этого полицейские составили 170 административных материалов по фактам нарушения в избирательной сфере.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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